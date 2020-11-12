Вблизи курортного Шарм-эль-Шейха разбился вертолет с миротворцами

Фото: вертолет и миротворцы ООН (flickr.com/un_photo)

На юге Синайского полуострова разбился вертолет Black Hawk с миротворцами миссии ООН. Инцидент, в результате которого погибли 8 военнослужащих, произошел вблизи египетского курортного города Шарм-эль-Шейх.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По данным телеканала, среди погибших шестеро американских военнослужащих, еще одному американцу удалось спастись. Жертвами катастрофы также стали один француз и чешский сержант.

Раненого американского миротворца эвакуировала Армия обороны Израиля.

Отмечается, что авария вертолета Black Hawk произошла из-за технических проблем.

Напомним, в октябре в США разбился военный самолет. Самолет упал вблизи школы в городе Фоли. В результате аварии погибли два человека.

Кроме того, 25 сентября в Чугуеве разбился военный самолет АН-26 с курсантами Харьковского национального университета воздушных сил. Жертвами авиакатастрофы стали 26 человек. Недавно в правительстве назвали причины падения военного самолета.

Также РБК-Украина писало о падении легкого одномоторного самолета во Франции. В результате аварии погибли 3 человека.