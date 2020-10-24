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В США разбился военный самолет, есть жертвы

Алабама, Суббота 24 октября 2020 05:26
В США разбился военный самолет, есть жертвы
Фото: T-6B Texan II (из открытых источников)
Автор: Инна Собора

В штате Алабама (Соедененные Штаты Америки) разбился самолет ВМС США. В результате погибли два человека.

Об этом сообщает портал NewsNation Now.

Военный самолет потерпел крушение днем в пятницу, 23 октября, в городе Фоли. Он упал возле школы.

"Экипаж не выжил при крушении", - говорится в заявлении ВВС США, подтверждающем, что это был T-6B Texan II ВМС США.

В районе места, где произошло авиакрушение, загорелся дом. Местные и федеральные власти подтвердили, что никто из мирных жителей не пострадал.

Ранее в штате Вирджиния (США) разбился самолет E-2C Hawkeye ВМС США.

РБК-Украина писало, что в Соединенных Штатах на авиабазе во Флориде разбился истребитель пятого поколения F-35A Lightning II.

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Новости Украины Происшествия авиакатастрофаСоединенные Штаты Америки

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