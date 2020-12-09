Жертвами аварії вертольота у Франції стали п'ятеро людей

Вертоліт розбився в Альпах у французькому департаменті Савойя. Жертвами авіакатастрофи стали п'ять осіб.

Про це повідомляє в Twitter префектура регіону.

За інформацією префектури, мова йде про вертоліт французької повітряної навігаційної служби. На його борту перебували четверо співробітників служби та двоє рятувальників.

Аварія сталася на висоті 1,8 тис. метрів близько 19:00 за паризьким часом (20:00 за Києвом). Пілот встиг подати сигнал тривоги та катапультуватися.

У пошуках залучені понад 40 осіб, три вертольоти, а також інша техніка.

У середині листопада повідомлялося про катастрофу вертольота з миротворцями на Синайському півострові в Єгипті. Унаслідок аварії постраждали семеро людей з різних країн. За інформацією AFP, загинули вісім військовослужбовців: п'ятеро американців, француз та чех.

У жовтні у США розбився військовий літак. Літак впав поблизу школи в місті Фолі. Унаслідок аварії загинули дві людини.

Крім того, 25 вересня в Чугуєві розбився військовий літак АН-26 з курсантами Харківського національного університету повітряних сил. Жертвами авіакатастрофи стали 26 осіб. Нещодавно в уряді назвали причини падіння військового літака.

Також РБК-Україна писало про падіння легкого одномоторного літака у Франції. Унаслідок аварії загинули 3 людини.