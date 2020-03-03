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Жертвами коронавируса в Китае стали 2943 человек

Новости » В мире     03.03.2020 - 06:08
Жертвами коронавируса в Китае стали 2943 человек

Согласно последним данным зафиксирован 80 151 подтвержденный случай заражения

Число жертв нового типа коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2943. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную комисию по здравоохранению.

Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксирован 80 151 подтвержденный случай заражения, из больниц выписаны всего 47 204 человека.

За сутки был зарегистрирован 31 погибший от вируса, 125 заразившихся и 2742 выздоровевших.

Напомним, 2 марта еще 9 стран заявили о первых случаях инфицирования коронавирусом COVID-19: Саудовская Аравия, Тунис, Латвия, Сенегал, Иордания, Индонезия, Португалия и Марокко. Всего инфекция распространилась на 67 стран.

Кроме того, заболевание коронавирусом COVID-19 подтвердили у сотрудника иранского подразделения Всемирной организации здравоохранения.

Также РБК-Украина сообщало, что в мире уже более 3000 человек умерли от коронавирусной инфекции, большинство смертей - на материковом Китае.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что за сутки за пределами Китая было зарегистрировано почти в 9 раз больше случаев заражения, чем в самом Китае.

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