Жертв и пострадавших в результате обстрела Израиля стало больше

В результате ракетного обстрела Израиля жертв и погибших стало больше. Сейчас известно, что в Ашкелоне погибло две женщины, более 90 человек получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает Times of Israel.
Две женщины были убиты и десятки человек ранены в результате обстрела Израиля ракетами из Сектора Газа.
Об одной из погибших известно, что это с
Известно, что ракета попала прямо в дом, где жила пожилая женщина и ее 32-летняя сиделка. Сиделка была убита сразу, а 80-летняя пожилая женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии в больницу.
СМИ сообщают, что убежище находилось как минимум в минуте ходьбы от дома, где погибла женщина. Обе женщины не успели добраться до него вовремя. У сиделки остались муж и девятилетняя дочь.
Медицинский центр Барзилай в Ашкелоне сообщает, что оказал помощь 95 пострадавшим в результате обстрела. При этом двое пострадавших получили тяжелые ранения.
Также сообщается, что в городе в течение дня сильно пострадали здания. Жителей призывают спускаться в укрытия. Укрытия есть не во всех зданиях.
Напомним, что в результате обстрела Израиля пострадали и погибли люди.
Ранее сообщалось, что появилось видео обстрела Тель-Авива из Сектора Газа. Несколько ракет ударили по городу и пригородам.
Также сообщалось, что в результате обстрела пострадал иностранец. Мужчина приехал работать в Израиль.