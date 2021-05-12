Жертв и пострадавших в результате обстрела Израиля стало больше

Две женщины были убиты и десятки человек ранены в результате обстрела Израиля ракетами из Сектора Газа.

Об одной из погибших известно, что это с

Известно, что ракета попала прямо в дом, где жила пожилая женщина и ее 32-летняя сиделка. Сиделка была убита сразу, а 80-летняя пожилая женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии в больницу.

СМИ сообщают, что убежище находилось как минимум в минуте ходьбы от дома, где погибла женщина. Обе женщины не успели добраться до него вовремя. У сиделки остались муж и девятилетняя дочь.

Медицинский центр Барзилай в Ашкелоне сообщает, что оказал помощь 95 пострадавшим в результате обстрела. При этом двое пострадавших получили тяжелые ранения.

Также сообщается, что в городе в течение дня сильно пострадали здания. Жителей призывают спускаться в укрытия. Укрытия есть не во всех зданиях.