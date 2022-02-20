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Без жертв. Грузовик украинской стороны СЦКК попал под обстрел (видео)

Автор: Сергей Пышкин

Пророссийские боевики открыли огонь по украинским военным из населенного пункта Веселая гора. В результате обстрелов был взорван автомобиль украинской стороны СЦКК.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Во время обстрела боевики применили:

  • минометы калибра 120 мм;
  • станковые противотанковые гранатометы СПГ-9 - 6 выстрелов;
  • станковые автоматические гранатометы АГС-17 - 30 выстрелов;
  • крупнокалиберные пулеметы - 10 очередей.

"В результате этого обстрела был уничтожен автомобиль марки ЗиЛ-131 украинской стороны совместного центра координации и контроля прекращения огня", - пишет пресс-служба ООС.

О пострадавших информации нет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате обострения ситуации на Донбассе был ранен еще один военный Украины.

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Донбасс