Без жертв. Грузовик украинской стороны СЦКК попал под обстрел (видео)

Пророссийские боевики открыли огонь по украинским военным из населенного пункта Веселая гора. В результате обстрелов был взорван автомобиль украинской стороны СЦКК.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Во время обстрела боевики применили:
"В результате этого обстрела был уничтожен автомобиль марки ЗиЛ-131 украинской стороны совместного центра координации и контроля прекращения огня", - пишет пресс-служба ООС.
О пострадавших информации нет.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате обострения ситуации на Донбассе был ранен еще один военный Украины.