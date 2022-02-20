Без жертв. Вантажівка української сторони СЦКК потрапила під обстріл (відео)

Проросійські бойовики відкрили вогонь по українськім військовим з населеного пункту Весела гора. Внаслідок обстрілів було підірвано автомобіль української сторони СЦКК.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Під час обстрілу бойовики застосували:
"Внаслідок цього обстрілу було знищено автомобіль марки ЗіЛ-131 української сторони спільного центру координації та контролю припинення вогню", - пише пресслужба ООС.
Про постраждалих інформації немає.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок загострення ситуації на Донбасі було поранено ще одного військового України.