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Еще один украинский военный ранен из-за обстрелов на Донбассе

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 20 февраля 2022 12:23
Еще один украинский военный ранен из-за обстрелов на Донбассе Фото: Украина несет потери ранеными на Донбассе (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Пророссийские боевики с утра 20 февраля совершили 20 обстрелов на Донбассе. В результате ранение получил еще один украинский боец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook штаба пресс-центра ООС.

Сообщается, что со стороны российских формирований зафиксировано 20 нарушений, 18 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Оккупационные войска обстреляли:

  • Дважды Красногоровку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм
  • Авдеевку - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов
  • Гранитное - из минометов калибра 120 мм
  • Дважды Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм
  • Дважды Луганское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм
  • Опытное - из минометов калибра 120 мм
  • Пески - из минометов калибра 82 мм
  • Новогнатовку - из минометов калибра 82 мм
  • Счастье - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов
  • Артема - из минометов калибра 120 мм
  • Дважды Новотошковское - из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм
  • Тарамчук - из артиллерии калибра 122 мм
  • Старомихайловку - из минометов калибра 120 мм
  • Светлодарск - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия
  • Золотое - из минометов калибра 120 мм

"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения и находится в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.

Напомним, до этого сообщалось о двух погибших и пяти раненых украинских военных с начала обострения на Донбассе.

За минувшие сутки пророссийские боевики совершили 136 обстрелов.

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