Еще один украинский военный ранен из-за обстрелов на Донбассе
Фото: Украина несет потери ранеными на Донбассе (president gov ua)
Пророссийские боевики с утра 20 февраля совершили 20 обстрелов на Донбассе. В результате ранение получил еще один украинский боец.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook штаба пресс-центра ООС.
Сообщается, что со стороны российских формирований зафиксировано 20 нарушений, 18 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Оккупационные войска обстреляли:
- Дважды Красногоровку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм
- Авдеевку - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов
- Гранитное - из минометов калибра 120 мм
- Дважды Старогнатовку - из минометов калибра 120 мм и 82 мм
- Дважды Луганское - из минометов калибра 120 мм и 82 мм
- Опытное - из минометов калибра 120 мм
- Пески - из минометов калибра 82 мм
- Новогнатовку - из минометов калибра 82 мм
- Счастье - из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов
- Артема - из минометов калибра 120 мм
- Дважды Новотошковское - из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм
- Тарамчук - из артиллерии калибра 122 мм
- Старомихайловку - из минометов калибра 120 мм
- Светлодарск - из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия
- Золотое - из минометов калибра 120 мм
"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения и находится в лечебном учреждении", - говорится в сообщении.
Напомним, до этого сообщалось о двух погибших и пяти раненых украинских военных с начала обострения на Донбассе.
За минувшие сутки пророссийские боевики совершили 136 обстрелов.