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"Жертв не было". Оккупанты планируют скрыть массовую гибель людей под завалами в Мариуполе

Новина українською →
Мариуполь, Понедельник 16 мая 2022 16:29
"Жертв не было". Оккупанты планируют скрыть массовую гибель людей под завалами в Мариуполе Фото: Мариуполь (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

После разбора завалов в Мариуполе, под которыми каждый день находят около 100 погибших, оккупанты будут рассказывать об отсутствии жертв вообще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации.

Речь идет о завалах в детском отделении и роддоме больницы №5, или в Драматическом театре. Разрушение именно этих зданий получило наибольшую огласку.

"Таким образом, рашисты будут скрывать следы своих преступлений против украинского народа", - говорится в сообщении.

В СНБО добавляют, что этот факт подтверждается и "неожиданным" фактом: места работы МЧС РФ, сейчас работающего на разборе завалов, почему-то совпадают именно с местами наибольших разрушений в городе.

Как сообщалось, российские оккупанты объявили начало регистрации на получение "компенсации" за разрушенное жилье в Мариуполе. Местных заставляют признать "преступления" украинских военных.

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