"Жертв не было". Оккупанты планируют скрыть массовую гибель людей под завалами в Мариуполе
После разбора завалов в Мариуполе, под которыми каждый день находят около 100 погибших, оккупанты будут рассказывать об отсутствии жертв вообще.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации.
Речь идет о завалах в детском отделении и роддоме больницы №5, или в Драматическом театре. Разрушение именно этих зданий получило наибольшую огласку.
"Таким образом, рашисты будут скрывать следы своих преступлений против украинского народа", - говорится в сообщении.
В СНБО добавляют, что этот факт подтверждается и "неожиданным" фактом: места работы МЧС РФ, сейчас работающего на разборе завалов, почему-то совпадают именно с местами наибольших разрушений в городе.
Как сообщалось, российские оккупанты объявили начало регистрации на получение "компенсации" за разрушенное жилье в Мариуполе. Местных заставляют признать "преступления" украинских военных.
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