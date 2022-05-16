"Жертв не было". Оккупанты планируют скрыть массовую гибель людей под завалами в Мариуполе

После разбора завалов в Мариуполе, под которыми каждый день находят около 100 погибших , оккупанты будут рассказывать об отсутствии жертв вообще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации.

Речь идет о завалах в детском отделении и роддоме больницы №5, или в Драматическом театре. Разрушение именно этих зданий получило наибольшую огласку.

"Таким образом, рашисты будут скрывать следы своих преступлений против украинского народа", - говорится в сообщении.

В СНБО добавляют, что этот факт подтверждается и "неожиданным" фактом: места работы МЧС РФ, сейчас работающего на разборе завалов, почему-то совпадают именно с местами наибольших разрушений в городе.