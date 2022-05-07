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Находят десятки тел. Жители Мариуполя, которые согласились работать за еду, не выдерживают и трех суток

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Мариуполь, Суббота 07 мая 2022 13:03
Находят десятки тел. Жители Мариуполя, которые согласились работать за еду, не выдерживают и трех суток Фото: завалы в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Чтобы прокормить семью, жители Мариуполя разбирают завалы, под которыми находят 80-100 трупов под каждым домом. Не исключено, что официальные цифры человеческих потерь по Мариуполю могут быть больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"История одного из участников разбора завалов в Мариуполе. Без имени, потому что человек еще в Мариуполе в постоянной опасности. Под натиском оккупантов и чтобы прокормить семью, неделю назад он вызвался разгребать в городе завалы. Человек выдержал всего несколько дней", - рассказал он.

По словам Андрющенко, люди, которые работали, рвали, и впадали в молчаливый ступор. Регулярно случались истерики.

"Все потому, что количество человеческих тел и их фрагментов под завалами сводит с ума", - добавляет он.

Под каждым домом, который они разгребали, передает советник мэра слова жителя Мариуполя, было около 80-100 трупов.

"Поэтому есть вполне обоснованные подозрения, что официальные цифры человеческих потерь по Мариуполю с реальными могут не совпадать", - говорит Андрющенко.

Как сообщалось, с начала российской осады в Мариуполе погибли около 10 тысяч мирных жителей.

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