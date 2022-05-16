ru ua
Пн, 16 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Жертв не було". Окупанти планують приховати масову загибель людей під завалами у Маріуполі

Новость на русском →
Маріуполь, Понеділок 16 травня 2022 16:29
"Жертв не було". Окупанти планують приховати масову загибель людей під завалами у Маріуполі Фото: Маріуполь (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Після розбору завалів в Маріуполі, під якими кожен день знаходять близька 100 загиблих, окупанти будуть розповідати про відсутність жертв взагалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації.

Мова йде про завали в дитячому відділенні та пологовому будинку лікарні №5, або в Драматичному театрі. Руйнування саме цих будівель набуло найбільшого розголосу.

"Таким чином, рашисти приховуватимуть сліди своїх злочинів проти українського народу", - йдеться в повідомленні.

В РНБО додають, що цей факт підтверджується "несподіваним" фактом: місця роботи МНС РФ, що зараз працює на розборі завалів, чомусь збігаються саме з місцями найбільших руйнувань в місті.

Як повідомлялося, російські окупанти оголосили початок реєстрації на отримання "компенсації" за зруйноване житло у Маріуполі. Місцевих змушують визнати "злочини" українських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
NEWS
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
DAILY
Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну