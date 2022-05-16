"Жертв не було". Окупанти планують приховати масову загибель людей під завалами у Маріуполі
Після розбору завалів в Маріуполі, під якими кожен день знаходять близька 100 загиблих, окупанти будуть розповідати про відсутність жертв взагалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації.
Мова йде про завали в дитячому відділенні та пологовому будинку лікарні №5, або в Драматичному театрі. Руйнування саме цих будівель набуло найбільшого розголосу.
"Таким чином, рашисти приховуватимуть сліди своїх злочинів проти українського народу", - йдеться в повідомленні.
В РНБО додають, що цей факт підтверджується "несподіваним" фактом: місця роботи МНС РФ, що зараз працює на розборі завалів, чомусь збігаються саме з місцями найбільших руйнувань в місті.
Як повідомлялося, російські окупанти оголосили початок реєстрації на отримання "компенсації" за зруйноване житло у Маріуполі. Місцевих змушують визнати "злочини" українських військових.
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