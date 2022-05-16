"Жертв не було". Окупанти планують приховати масову загибель людей під завалами у Маріуполі

Після розбору завалів в Маріуполі, під якими кожен день знаходять близька 100 загиблих , окупанти будуть розповідати про відсутність жертв взагалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Центру протидії дезінформації.

Мова йде про завали в дитячому відділенні та пологовому будинку лікарні №5, або в Драматичному театрі. Руйнування саме цих будівель набуло найбільшого розголосу.

"Таким чином, рашисти приховуватимуть сліди своїх злочинів проти українського народу", - йдеться в повідомленні.

В РНБО додають, що цей факт підтверджується "несподіваним" фактом: місця роботи МНС РФ, що зараз працює на розборі завалів, чомусь збігаються саме з місцями найбільших руйнувань в місті.