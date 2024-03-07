Жертв більше. Військові США уточнили наслідки удару хуситів по судну в Аденській затоці

За даними американських військових, з контрольованих хуситами районів Ємену приблизно об 11:30 ранку (за часом Сани) 6 березня була запущена протикорабельна балістична ракета у бік балкера True Confidence.

Зазначається, що корабель під прапором Барбадосу, який йшов транзитом через Аденську затоку, належав Ліберії.

"Ракета влучила в судно, і багатонаціональний екіпаж повідомляє про трьох загиблих, щонайменше чотирьох поранених, з яких троє у важкому стані, і про значні пошкодження судна", - йдеться в публікації.

Екіпаж покинув судно, а військові кораблі міжнародної коаліції "відреагували та оцінюють ситуацію".

У Центркомі звернули увагу, що це вже п'ятий обстріл хуситами, здійснений протикорабельним балістичним ракетним озброєнням, за останні два дні.

Два з них були завдані по кораблях M/V MSC Sky II та M/V True Confidence, і одна ракета була збита американським есмінцем "Карні" (типу "Арлі Берк", USS Carney DDG 64).

"Ці безрозсудні напади хуситів порушили світову торгівлю та забрали життя міжнародних моряків", - наголошується у заяві військових США.

Судно True Confidence після ракетної атаки з боку хуситів (фото: twitter.com/CENTCOM)

Перші жертви через удари хуситів по кораблях в Аденській затоці

Раніше повідомлялося, що 6 березня про обстріл судна True Confidence під прапором Барбадосу розповіли в посольстві Британії в Ємені. У дипломатичному відомстві зазначили, що в результаті атаки загинули щонайменше два моряки.

Судно було атаковано ракетою приблизно за 50 морських миль (92 кілометри) на південний захід від єменського порту Аден на узбережжі Червоного моря.

Хусити взяли на себе відповідальність за атаку, заявивши, що True Confidence нібито належить американцям. Ця інформація є неправдивою.

Також нагадаємо, з листопада минулого року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими та балістичними ракетами комерційні судна в Аденській затоці та в Червоному морі. Перші напади почалися відразу після початку війни між Ізраїлем та ХАМАС.

У відповідь на регулярні атаки бойовиків, 12 січня США та Велика Британія вперше вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені.

Додамо, 2 березня в Червоному морі затонуло комерційне судно "Рубимар", що ходило під прапором Белізу та належало Великій Британії. Цей корабель 18 лютого вразила протикорабельна балістична ракета хуситів. Екіпаж судна тоді евакуювали. Це - перший корабель, що пішов на дно після атаки бойовиків.