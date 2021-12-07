Жертв уже 13. Вновь увеличилось количество погибших в ДТП под Черниговом
Количество погибших в ДТП с участием грузовика и маршрутки, что произошло возле села Брусилов (Черниговская область), снова возросло. Жертв уже 13.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"ДТП с грузовиком возле села. Брусилов Черниговской области на трассе N-27 Чернигов-Гремяч ранее погибли 13 человек и 6 человек получили ранения. Информация является актуальной", - говорится в сообщении.
К ликвидации последствий аварии с ГСЧС привлечено 30 человек и 13 человек техники.
Напомним, сегодня около 7:55, вблизи с.Брусилов, Черниговского района, на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч, произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов-Сосница".
Так, сначала стало известно о десяти погибших, впоследствии число жертв начало расти.
Добавим, в результате ДТП на дороге Чернигов-Мена вблизи села Брусилов ввели временное ограничение движения. В "Укравтодоре" рассказали, как объехать.