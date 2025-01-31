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Жеребкування Ліги чемпіонів: з ким зіграють Лунін і Трубін

Фото: Кубок Ліги чемпіонів (x.com/UEFAcom)
Автор: Андрій Костенко

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

8 перших команд у загальній таблиці основного етапу напряму вийшли до 1/8 фіналу. А на стадії 1/16 фіналу зіграють клуби, які посіли місця з 9-го до 24-го.

Пари 1/16 фіналу

  • "Брест" – ПСЖ
  • "Спортінг" – "Боруссія" Д
  • "Селтік" – "Баварія"
  • "Фейєноорд" – "Мілан"
  • "Ювентус" – ПСВ
  • "Манчестер Сіті" – "Реал" Мадрид
  • "Брюгге" – "Аталанта"
  • "Монако" – "Бенфіка"

Матчі відбудуться 11/12 та 18/19 лютого.

Напряму до 1/8 фіналу вийшли:

  • "Ліверпуль"
  • "Барселона"
  • "Арсенал"
  • "Інтер"
  • "Атлетіко"
  • "Байєр"
  • "Лілль"
  • "Астон Вілла"

З ким зіграють клуби українців

Мадридський "Реал" Андрія Луніна протистоятиме англійському "Манчестер Сіті". Востаннє клуби грали між собою в чвертьфіналі ЛЧ-2023/24. Перший поєдинок у Мадриді завершився з рахунком – 3:3, основний та додатковий час матчу-відповіді – 1:1. А по пенальті сильнішими виявились мадридці – 4:3. Героєм  післяматчевої серії став саме Лунін, який парирував два удари.

Португальська "Бенфіка", основним голкіпером якої є Анатолій Трубін, знову зіграє з представником французької Ліги 1 – "Монако". Команди зустрічались на етапі ліги. Поєдинок у Монако завершився перемогою португальського клубу (3:2).

 

Раніше підбили підсумки основного етапу Ліги Європи.

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ФутболАндрій ЛунінРеалБенфикаМанчестер СітіМонако