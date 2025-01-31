Жеребкування Ліги чемпіонів: з ким зіграють Лунін і Трубін

У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
8 перших команд у загальній таблиці основного етапу напряму вийшли до 1/8 фіналу. А на стадії 1/16 фіналу зіграють клуби, які посіли місця з 9-го до 24-го.
Пари 1/16 фіналу
Матчі відбудуться 11/12 та 18/19 лютого.
Напряму до 1/8 фіналу вийшли:
Мадридський "Реал" Андрія Луніна протистоятиме англійському "Манчестер Сіті". Востаннє клуби грали між собою в чвертьфіналі ЛЧ-2023/24. Перший поєдинок у Мадриді завершився з рахунком – 3:3, основний та додатковий час матчу-відповіді – 1:1. А по пенальті сильнішими виявились мадридці – 4:3. Героєм післяматчевої серії став саме Лунін, який парирував два удари.
Португальська "Бенфіка", основним голкіпером якої є Анатолій Трубін, знову зіграє з представником французької Ліги 1 – "Монако". Команди зустрічались на етапі ліги. Поєдинок у Монако завершився перемогою португальського клубу (3:2).
Раніше підбили підсумки основного етапу Ліги Європи.
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