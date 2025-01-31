Жеребьевка Лиги чемпионов: с кем сыграют Лунин и Трубин

8 первых команд в общей таблице основного этапа напрямую вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют клубы, занявшие места с 9-го по 24-е.

Пары 1/16 финала

"Брест" - ПСЖ

"Спортинг" - "Боруссия" Д

"Селтик" - "Бавария"

"Фейеноорд" - "Милан"

"Ювентус" - ПСВ

"Манчестер Сити" - "Реал" Мадрид

"Брюгге" - "Аталанта"

"Монако" - "Бенфика"

Матчи состоятся 11/12 и 18/19 февраля.

Напрямую в 1/8 финала вышли:

"Ливерпуль"

"Барселона"

"Арсенал"

"Интер"

"Атлетико"

"Байер"

"Лилль"

"Астон Вилла"

С кем сыграют клубы украинцев

Мадридский "Реал" Андрея Лунина будет противостоять английскому "Манчестер Сити". Последний раз клубы играли между собой в четвертьфинале ЛЧ-2023/24. Первый поединок в Мадриде завершился со счетом - 3:3, основное и дополнительное время ответного матча - 1:1. А по пенальти сильнее оказались мадридцы - 4:3. Героем послематчевой серии стал именно Лунин, который парировал два удара.

Португальская "Бенфика", основным голкипером которой является Анатолий Трубин, снова сыграет с представителем французской Лиги 1 - "Монако". Команды встречались на этапе лиги. Поединок в Монако завершился победой португальского клуба (3:2).