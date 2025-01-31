Жеребьевка Лиги чемпионов: с кем сыграют Лунин и Трубин

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
8 первых команд в общей таблице основного этапа напрямую вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют клубы, занявшие места с 9-го по 24-е.
Пары 1/16 финала
Матчи состоятся 11/12 и 18/19 февраля.
Напрямую в 1/8 финала вышли:
Мадридский "Реал" Андрея Лунина будет противостоять английскому "Манчестер Сити". Последний раз клубы играли между собой в четвертьфинале ЛЧ-2023/24. Первый поединок в Мадриде завершился со счетом - 3:3, основное и дополнительное время ответного матча - 1:1. А по пенальти сильнее оказались мадридцы - 4:3. Героем послематчевой серии стал именно Лунин, который парировал два удара.
Португальская "Бенфика", основным голкипером которой является Анатолий Трубин, снова сыграет с представителем французской Лиги 1 - "Монако". Команды встречались на этапе лиги. Поединок в Монако завершился победой португальского клуба (3:2).
Ранее подвели итоги основного этапа Лиги Европы.
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