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Яремчук у топ-8 та Довбик у плей-офф: підсумки основного етапу Ліги Європи

П'ятниця 31 січня 2025 01:17
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Яремчук у топ-8 та Довбик у плей-офф: підсумки основного етапу Ліги Європи Фото: Артем Довбик провів не найкращий матч за "Рому" (x.com/asromaen)
Автор: Андрій Костенко

Восьмий тур основного етапу Ліги Європи розставив усіх 36-ти учасників по місцях. Україна залишилась без свого єдиного представника. Проте вітчизняні футболісти-легіонери продовжують боротьбу за трофей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Ліга Європи, основний етап, 8-й тур

"Олімпіакос" – "Карабах" – 3:0

Голи: Ель-Каабі, 56, 60, Б'янкон, 89

"Рома" – "Айнтрахт" – 2:0

Голи: Анхеліньо, 44, Шомуродов, 69

Перемога над азербайджанським "Карабахом" не гарантувала клубу Романа Яремчука вихід у чільну вісімку. Треба було, щоб і конкуренти зіграли, як треба. І зірки зійшлися: "Олімпіакос" фінішував сьомим.

Яремчук почав матч на лаві запасних. Він з'явився на полі на 77-й хвилині, замінивши головного героя поєдинку – автора дубля Аюба Ель-Каабі. Українець не просто відбув номер, а відзначився асистом. За хвилину до кінця основного часу голкіпер гостей парирував удар Яремчука після чого Жуліан Б'янкон добив м'яч у сітку.

У складі "Карабаха" на поле з лави вийшов український півзахисник Олексій Кащук. Він, на відміну від земляка, продуктивними діями не відзначився. Поразка відкинула чемпіонів Азербайджану на останнє місце в турнірній таблиці.

Італійська "Рома" Артема Довбика також може бути задоволена. Перегравши вдома німецький "Антрахт", вона зачепилась за раунд плей-офф.

В українського форварда був один гольовий момент у першому таймі. Але він незграбно пробив після не дуже вдалого прострілу партнера. Нічим іншим не запам'ятався. І взагалі це був далеко не найкращий поєдинок Довбика в футболці "Роми". Вітчизняний футболіст покинув поле на 67-й хвилині. А через дві хвилини узбек Ельдор Шомуродов, що вийшов замість нього, забив гол.

Виграв основний етап ЛЄ римський "Лаціо". Напряму до 1/8 фіналу вийшли також іспанський "Атлетік", англійські "Манчестер Юнайтед" та "Тоттенхем", німецький "Айнтрахт", французький "Ліон", грецький "Олімпіакос" та шотландський "Рейнджерс".

Яремчук у топ-8 та Довбик у плей-офф: підсумки основного етапу Ліги Європи

Яремчук у топ-8 та Довбик у плей-офф: підсумки основного етапу Ліги Європи

Раніше "Динамо" перемогою попрощалося з Лігою Європи.

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