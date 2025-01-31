Жеребкування Ліги чемпіонів: з ким зіграють Лунін і Трубін

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

8 перших команд у загальній таблиці основного етапу напряму вийшли до 1/8 фіналу. А на стадії 1/16 фіналу зіграють клуби, які посіли місця з 9-го до 24-го.

Пари 1/16 фіналу

"Брест" – ПСЖ

"Спортінг" – "Боруссія" Д

"Селтік" – "Баварія"

"Фейєноорд" – "Мілан"

"Ювентус" – ПСВ

"Манчестер Сіті" – "Реал" Мадрид

"Брюгге" – "Аталанта"

"Монако" – "Бенфіка"

Матчі відбудуться 11/12 та 18/19 лютого.

Напряму до 1/8 фіналу вийшли:

"Ліверпуль"

"Барселона"

"Арсенал"

"Інтер"

"Атлетіко"

"Байєр"

"Лілль"

"Астон Вілла"

З ким зіграють клуби українців

Мадридський "Реал" Андрія Луніна протистоятиме англійському "Манчестер Сіті". Востаннє клуби грали між собою в чвертьфіналі ЛЧ-2023/24. Перший поєдинок у Мадриді завершився з рахунком – 3:3, основний та додатковий час матчу-відповіді – 1:1. А по пенальті сильнішими виявились мадридці – 4:3. Героєм післяматчевої серії став саме Лунін, який парирував два удари.

Португальська "Бенфіка", основним голкіпером якої є Анатолій Трубін, знову зіграє з представником французької Ліги 1 – "Монако". Команди зустрічались на етапі ліги. Поєдинок у Монако завершився перемогою португальського клубу (3:2).