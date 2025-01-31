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Жеребьевка Лиги чемпионов: с кем сыграют Лунин и Трубин

Ньон, Пятница 31 января 2025 13:37
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Жеребьевка Лиги чемпионов: с кем сыграют Лунин и Трубин Фото: Кубок Лиги чемпионов (x.com/UEFAcom)
Автор: Андрей Костенко

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

8 первых команд в общей таблице основного этапа напрямую вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют клубы, занявшие места с 9-го по 24-е.

Пары 1/16 финала

  • "Брест" - ПСЖ
  • "Спортинг" - "Боруссия" Д
  • "Селтик" - "Бавария"
  • "Фейеноорд" - "Милан"
  • "Ювентус" - ПСВ
  • "Манчестер Сити" - "Реал" Мадрид
  • "Брюгге" - "Аталанта"
  • "Монако" - "Бенфика"

Матчи состоятся 11/12 и 18/19 февраля.

Напрямую в 1/8 финала вышли:

  • "Ливерпуль"
  • "Барселона"
  • "Арсенал"
  • "Интер"
  • "Атлетико"
  • "Байер"
  • "Лилль"
  • "Астон Вилла"

Жеребьевка Лиги чемпионов: с кем сыграют Лунин и Трубин

С кем сыграют клубы украинцев

Мадридский "Реал" Андрея Лунина будет противостоять английскому "Манчестер Сити". Последний раз клубы играли между собой в четвертьфинале ЛЧ-2023/24. Первый поединок в Мадриде завершился со счетом - 3:3, основное и дополнительное время ответного матча - 1:1. А по пенальти сильнее оказались мадридцы - 4:3. Героем послематчевой серии стал именно Лунин, который парировал два удара.

Португальская "Бенфика", основным голкипером которой является Анатолий Трубин, снова сыграет с представителем французской Лиги 1 - "Монако". Команды встречались на этапе лиги. Поединок в Монако завершился победой португальского клуба (3:2).

Ранее подвели итоги основного этапа Лиги Европы.

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