Жеребкування Кубка України: "Динамо", "Шахтар" та інші отримали суперників

Найрейтинговішою на цьому етапі стала пара "Олександрія" – "Шахтар". Один з лідерів поточного сезону УПЛ зіграє з чинним чемпіоном і володарем Кубка. Команди вже зустрічались у рамках національної першості, це протистояння завершилось на користь підопічних Руслана Ротаня (4:3).

"Динамо" у Львові зустрінеться з "Рухом". У рамках УПЛ команди грали в Києві – в поєдинку була зафіксована нульова нічия.

Також відбудеться ще одне протистояння колективів елітного дивізіону: "Верес" – "Полісся". У 6-му турі УПЛ суперники зустрічались у Житомирі. Матч завершився перемогою господарів (2:1).

Жереб також звів між собою двох представників Першої ліги – "Буковину" з Чернівців та сумську "Вікторію". Це означає, що й в півфіналі зіграє хтось з "молодших" за рангом.

Поєдинки чвертьфіналу турніру відбудуться вже в 2025 році. Базова дата – 2 квітня. Фінал Кубка України 2024/25 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце його проведення ще не визначено.