Жеребьевка Кубка Украины: "Динамо", "Шахтер" и другие получили соперников

Самой рейтинговой на этом этапе стала пара "Александрия" – "Шахтер". Один из лидеров текущего сезона УПЛ сыграет с действующим чемпионом и обладателем Кубка. Команды уже встречались в рамках национального первенства, это противостояние завершилось в пользу подопечных Руслана Ротаня (4:3).

"Динамо" во Львове встретится с "Рухом". В рамках УПЛ команды играли в Киеве – в поединке была зафиксирована нулевая ничья.

Также состоится еще одно противостояние коллективов элитного дивизиона: "Верес" - "Полесье". В 6-м туре УПЛ соперники встречались в Житомире. Матч завершился победой хозяев (2:1).

Жребий также свел между собой двух представителей Первой лиги - "Буковину" из Черновцов и сумскую "Викторию". Это значит, что и в полуфинале сыграет кто-то из "младших" по рангу.

Поединки четвертьфинала турнира пройдут уже в 2025 году. Базовая дата – 2 апреля. Финал Кубка Украины 2024/25 запланирован на 14 мая 2025 года. Место его проведения еще не определено.