Жену Семенченко заподозрили в краже из фонда батальона "Донбасс"

По словам источника, речь идет о жене бывшего комбата Донбасса Наталье Московец (Музыка). Данную информацию она подтвердила в своем Facebook.

Согласно релизу на сайте СБУ, женщина, имея доступ к карточному счету фонда, проводила расчетные операции и снимала наличные.

"Денежные средства она тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона. Следствием задокументирован факт присвоения и растраты указанной гражданкой более 150 тысяч гривен. Все это - из средств, которые жертвовались нашими соотечественниками на нужды и развитие добровольческого батальона", - говорится в сообщении.

Ей объявили о подозрении по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.