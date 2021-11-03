Дружину Семенченка запідозрили у крадіжці з фонду батальйону "Донбас"

За словами джерела, мова йде про дружину колишнього комбата Донбасу Наталію Московець (Музика). Дану інформацію вона підтвердила у своєму Facebook.

Згідно релізу на сайті СБУ, жінка, маючи доступ до карткового рахунку фонду, проводила розрахункові операції та знімала готівку.

"Грошові кошти вона витрачала на власні потреби, не пов'язані з діяльністю фонду та батальйону. Слідством задокументовано факт привласнення та розтрати вказаною громадянкою понад 150 тисяч гривень. Все це - з коштів, які жертвувалися нашими співвітчизниками на потреби і розвиток добровольчого батальйону", - йдеться в повідомленні.

Їй оголосили про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.