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Дружину Семенченка запідозрили у крадіжці з фонду батальйону "Донбас"

Автор: Владислав Красінський

Служба безпеки України запідозрила дружину колишнього народного депутата Семена Семенченка в крадіжці грошей "Благодійного фонду батальйону "Донбас". За даними слідства, вона привласнила не менше 150 000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням інформоване джерело.

За словами джерела, мова йде про дружину колишнього комбата Донбасу Наталію Московець (Музика). Дану інформацію вона підтвердила у своєму Facebook.

Згідно релізу на сайті СБУ, жінка, маючи доступ до карткового рахунку фонду, проводила розрахункові операції та знімала готівку.

"Грошові кошти вона витрачала на власні потреби, не пов'язані з діяльністю фонду та батальйону. Слідством задокументовано факт привласнення та розтрати вказаною громадянкою понад 150 тисяч гривень. Все це - з коштів, які жертвувалися нашими співвітчизниками на потреби і розвиток добровольчого батальйону", - йдеться в повідомленні.

Їй оголосили про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ завершила розслідування справи Семенченка, в якій він проходить підозрюваних у створенні незаконних збройних формувань. Йдеться про нібито вербування ветеранів АТО на Донбасі найманцями на роботу за кордоном.

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ДонбасСемен Семенченко