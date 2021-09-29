Расследование по "делу Семенченко" завершено, - СБУ
Следователи СБУ завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении девяти человек, среди которых экс-нардеп Семен Семенченко. Дело было возбуждено по ряду статей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Так, по информации силового ведомства, производство велось сразу по четырем статьям УКУ, а именно:
- ч. 2, ч. 3 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности);
- ч. 2 ст. 258 (террористический акт);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
- ч. 2 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).
Сейчас все фигуранты дела имеют разные степени причастности к указанным правонарушениям и знакомятся с материалами расследования.
Напомним, Семенченко инкриминируют создание частной военной компании, которая вербовала ветеранов АТО для работы на Donbass Battalion Corp, имеющей офисы в США, Польше, Ираке и Кении.
По данным следствия, кроме Семенченко организатором "компании" был и бывший народный депутат Евгений Шевченко.