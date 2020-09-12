На женский марш в Минске вышли несколько тысяч участниц

На женский марш в Минске 12 сентября вышли несколько тысяч участниц. На данный момент большая колонна движется по направлению к Академии Наук.

Об этом пишет местный портал TUT.BY.

Сообщается, что уже объединились все колонны женского марша из разных частей Минска. Участницы акции прошли площадь Якуба Коласа и движутся в сторону Академии Наук. По оценкам СМИ, в ней принимает участие более 10 тысяч человек.

Также сообщается, что женщины скандируют "Где наша Маша?". Новый лозунг адресуется белорусским силовикам, которые на этой неделе задержали представительницу президиума координационного совета оппозиции Марию Колесникову. Известно, что ее удерживают в СИЗО в городе Жодино. Ей и другим задержанным оппозиционерам инкриминируют попытку захвата государственной власти.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики жестко разогнали женский марш на площади Свободы в Минске и задержали несколько человек.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уже обратилась к силовикам с просьбой прекратить насилие на акциях протеста.