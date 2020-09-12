На жіночий марш у Мінську вийшли кілька тисяч учасниць

На жіночий марш у Мінську 12 вересня вийшли кілька тисяч учасниць. На даний момент велика колона рухається у напрямку до Академії Наук.

Про це пише місцевий портал TUT.BY.

Повідомляється, що вже об'єдналися всі колони жіночого маршу з різних частин Мінська. Учасниці акції пройшли площа Якуба Коласа і рухаються в сторону Академії Наук. За оцінками ЗМІ, в ній бере участь більше 10 тисяч осіб.

Також повідомляється, що жінки скандують "Де наша Маша?". Нове гасло адресується білоруським силовикам, які цього тижня затримали представницю президії координаційної ради опозиції Марію Колеснікову. Відомо, що її утримують у СІЗО в місті Жодіно. Їй та іншим затриманим опозиціонерам інкримінують спробу захоплення державної влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що силовики жорстко розігнали жіночий марш на площі Свободи в Мінську і затримали кілька людей.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська вже звернулася до силовиків з проханням припинити насильство на акціях протесту.