Женская сборная Украины стала лучшей на чемпионате Европы по борьбе

Украинская женская сборная по вольной борьбе стала лучшей на чемпионате Европы, который состоялся в Бухаресте (Румыния). Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Золотые медали на чемпионате Европы завоевали Оксана Ливач, Ирина Гусяк, Алла Черкасова и Алина Бережная. Татьяна Кот и Лилия Горишня получили звание вице-чемпионок Европы.

Таким образом, женская сборная по вольной борьбе стала первой в общекомандном зачете чемпионата Европы в Бухаресте.

Напомним, серебряный призер Олимпийских игр Рио-2016 Жан Беленюк, выступающий в весовой категории до 87 кг, выиграл третье в своей карьере (после титулов 2014, 2016 лет) "золото" чемпионата Европы.

В заключительный день соревнований континентального первенства по борьбе бронзовую награду в весовой категории до 60 кг завоевал призер чемпионата мира-2018 Ленур Темиров.