Жіноча збірна України стала кращою на чемпіонаті Європи з боротьби

Українська жіноча збірна з вільної боротьби стала найкращою на чемпіонаті Європи, який відбувся в Бухаресті (Румунія). Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Золоті медалі на чемпіонаті Європи вибороли Оксана Лівач, Ірина Гусяк, Алла Черкасова та Аліна Бережна. Тетяна Кіт та Лілія Горішня здобули звання віце-чемпіонок Європи.

Таким чином, жіноча збірна з вільної боротьби стала першою в загальнокомандному заліку чемпіонату Європи в Бухаресті.

Нагадаємо, срібний призер Олімпійських ігор Ріо-2016 Жан Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кг, виграв третє в своїй кар'єрі (після титулів 2014, 2016 років) "золото" чемпіонату Європи.

У заключний день змагань континентальної першості з боротьби бронзову нагороду у ваговій категорії до 60 кг здобув призер чемпіонату світу-2018 Ленур Теміров.