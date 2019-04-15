Женская сборная Украины стала лучшей на чемпионате Европы по борьбе

Фото: женская сборная Украины по борьбе (noc-ukr.org)

Наша команда - первая в общекомандном зачете

Украинская женская сборная по вольной борьбе стала лучшей на чемпионате Европы, который состоялся в Бухаресте (Румыния). Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Золотые медали на чемпионате Европы завоевали Оксана Ливач, Ирина Гусяк, Алла Черкасова и Алина Бережная. Татьяна Кот и Лилия Горишня получили звание вице-чемпионок Европы.

Таким образом, женская сборная по вольной борьбе стала первой в общекомандном зачете чемпионата Европы в Бухаресте.

Напомним, серебряный призер Олимпийских игр Рио-2016 Жан Беленюк, выступающий в весовой категории до 87 кг, выиграл третье в своей карьере (после титулов 2014, 2016 лет) "золото" чемпионата Европы.

Бронзова крапка у Бухаресті!



У заключний день чемпіонату Європи з боротьби у Бухаресті бронзову нагороду у категорії до 60 кг здобув наш спортсмен Ленур Теміров.



Вітаємо Ленура і увесь тренерський штаб збірної України з успішним завершенням чемпіонату Європи. pic.twitter.com/kBf2WNz55D — НОК України (@OlympicUA) 14 квітня 2019 р.

В заключительный день соревнований континентального первенства по борьбе бронзовую награду в весовой категории до 60 кг завоевал призер чемпионата мира-2018 Ленур Темиров.