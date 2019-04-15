Жіноча збірна України стала кращою на чемпіонаті Європи з боротьби

Наша команда - перша в загальнокомандному заліку
Українська жіноча збірна з вільної боротьби стала найкращою на чемпіонаті Європи, який відбувся в Бухаресті (Румунія). Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Золоті медалі на чемпіонаті Європи вибороли Оксана Лівач, Ірина Гусяк, Алла Черкасова та Аліна Бережна. Тетяна Кіт та Лілія Горішня здобули звання віце-чемпіонок Європи.
Таким чином, жіноча збірна з вільної боротьби стала першою в загальнокомандному заліку чемпіонату Європи в Бухаресті.
Нагадаємо, срібний призер Олімпійських ігор Ріо-2016 Жан Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кг, виграв третє в своїй кар'єрі (після титулів 2014, 2016 років) "золото" чемпіонату Європи.
Бронзова крапка у Бухаресті!— НОК України (@OlympicUA) 14 квітня 2019 р.
У заключний день чемпіонату Європи з боротьби у Бухаресті бронзову нагороду у категорії до 60 кг здобув наш спортсмен Ленур Теміров.
Вітаємо Ленура і увесь тренерський штаб збірної України з успішним завершенням чемпіонату Європи. pic.twitter.com/kBf2WNz55D
У заключний день змагань континентальної першості з боротьби бронзову нагороду у ваговій категорії до 60 кг здобув призер чемпіонату світу-2018 Ленур Теміров.