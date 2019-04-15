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Жіноча збірна України стала кращою на чемпіонаті Європи з боротьби

Новини » Спорт    15.04.2019 - 10:01
Жіноча збірна України стала кращою на чемпіонаті Європи з боротьби
Фото: жіноча збірна України з боротьби (noc-ukr.org)

Наша команда - перша в загальнокомандному заліку

Українська жіноча збірна з вільної боротьби стала найкращою на чемпіонаті Європи, який відбувся в Бухаресті (Румунія). Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Золоті медалі на чемпіонаті Європи вибороли Оксана Лівач, Ірина Гусяк, Алла Черкасова та Аліна Бережна. Тетяна Кіт та Лілія Горішня здобули звання віце-чемпіонок Європи.

Таким чином, жіноча збірна з вільної боротьби стала першою в загальнокомандному заліку чемпіонату Європи в Бухаресті.

Нагадаємо, срібний призер Олімпійських ігор Ріо-2016 Жан Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кг, виграв третє в своїй кар'єрі (після титулів 2014, 2016 років) "золото" чемпіонату Європи.

 

 

 

У заключний день змагань континентальної першості з боротьби бронзову нагороду у ваговій категорії до 60 кг здобув призер чемпіонату світу-2018 Ленур Теміров.

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