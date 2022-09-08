Жениться, даже если забыли паспорт дома: в "Дії" появилась новая услуга

В Украине отныне граждане могут пожениться, даже если забылись паспорт дома. Теперь поделиться копией документа можно с помощью "Дії".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.
"Подключили ЗАГСы к шерингу цифровых документов в "Дії". Теперь можно жениться, даже если забыли паспорт дома", - написал Федоров.
Чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо обновить "Дію" до последней версии и выполнить несколько шагов:
Напомним, недавно в приложении "Дія" появился вид на постоянное и временное проживание для иностранцев.
Добавим, ранее "Дія" получило новое крупное обновление - в приложении появились четыре новых сервиса.
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