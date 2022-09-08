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Одружитися, навіть якщо забули паспорт вдома: в "Дії" з'явилася нова послуга

Фото: українці можуть одружитися, навіть якщо забулися паспорт вдома (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні відтепер громадяни можуть одружитися, навіть якщо забулися паспорт вдома. Тепер поділитися копією документа можна за допомогою "Дії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram.

"Підключили ДРАЦСи до шерингу цифрових документів в "Дії". Тепер можна одружитися, навіть якщо забули паспорт вдома", - написав Федоров.

Як це працює?

Щоб скористатися цією послугою, необхідно оновити "Дію" до останньої версії та виконати декілька кроків:

  • відкрити паспорт у застосунку "Дія";
  • натиснути на нього та обрати штрихкод;
  • працівник може зісканувати штрихкод або вручну ввести в систему 13-значний код, який розташований під ним;
  • підтвердити запит на передачу даних у застосунку "Дія".

Нагадаємо, нещодавно в додатку "Дія" з'явилася посвідка на постійне та тимчасове проживання для іноземців.

Додамо, раніше "Дія" отримала нове велике оновлення - у додатку з'явилися чотири нові сервіси.

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