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В "Дії" появились новые услуги для иностранцев

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Четверг 01 сентября 2022 18:34
В "Дії" появились новые услуги для иностранцев Фото: в" действии " появилось две новые услуги для иностранцев (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В приложении "Дія" появился вид на постоянное и временное проживание для иностранцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации в Facebook.

Для того, чтобы пользовались услугами в "Дії", нужно лишь загрузить вид на жительство в приложение.

Чтобы документ отображался в "Дії", нужно иметь:

  • биометричесий вид на жительство, выданный с апреля 2018 года;
  • идентификационный номер (РНОКПП);
  • смартфон с NFC-чипом;
  • банковский счет для авторизации через BankID;
  • налоговый номер.

Вид на постоянное и временное проживание будет доступен среди документов в "Дії".

С инструкцией по загрузке вида на жительство в "Дію" можно ознакомиться на видео.

Напомним, недавно "Дія" получило новое крупное обновление - в приложении появились четыре новых сервиса.

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