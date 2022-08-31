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Электронное пенсионное и вид на жительство: "Дія" получила большое обновление

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Среда 31 августа 2022 16:26
Электронное пенсионное и вид на жительство: "Дія" получила большое обновление Фото: "Дія" получила большое обновление (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Дія" получило новое крупное обновление. Пользователям стали доступны четыре новых сервиса: пенсионное удостоверение, вид на жительство, документы на английском, а также услуга шеринг авто.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Англоязычные версии документов:

Пользователям стали доступны англоязычные версии загранпаспорта, водительского удостоверения и техпаспорта на авто.

"Права и техпаспорт имеют международное кодирование, которое используется в ЕС, США и Канаде. Чтобы в приложении документы отображались на английском, необходимо переключить язык", - добавляет пресс-служба.

Пенсионное удостоверение:

Пенсионные удостоверения доступны двух видов - по возрасту, а также специальные. Будут отображаться те удостоверения, которые были выданы после 2014 года. Пенсионное по возрасту загрузится автоматически, а специальное - необходимо загружать самостоятельно.

Вид на временное или постоянное проживание.

Теперь можно отказаться от физической карты и загрузить документы в "Дія".

"Также необходимо иметь идентификационный номер для того, чтобы они подтянулись", - пишет пресс-служба.

Шеринг авто

В "Дію" вернули услугу шеринга авто, которая была приостановлена из-за начала войны.

Уплата штрафов от патрульной полиции

Вместе с шерингом, в "Дію" также вернули и уплату штрафов от патрульной полиции. Впоследствии ожидается восстановление функции уплаты штрафов за фото и видеофиксацией.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в "Дію" добавили возможность слушать радио.

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