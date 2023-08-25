У Женеві закривали штаб-квартиру ООН: у чому причина

Штаб-квартиру Організації Об’єднаних Націй у Женеві закривали у п'ятницю, 25 серпня. Причиною цього були проблеми з безпекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, європейське представництво ООН було закрите через безпекову проблему. Як зазначив речник ООН, це питання "активно розслідується службою безпеки ООН і має бути вирішене найближчим часом".

Пізніше роботу штаб-квартири у Женеві відновили.

"Повідомляємо, що проблему в Палаці Націй наразі вирішено. Усі точки доступу знову відкрито", - йдеться у повідомленні.

Речник ООН у коментарі Reuters повідомив, що закриття було пов’язане з "вторгненням на периметр".

Варто зазначити, що у будівлі Палацу Націй знаходиться Управління верховного комісара ООН з прав людини. Штаб-квартира є центром для дипломатів, гуманітарних працівників та чиновників.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ООН разом з донорами збирає для України кошти для підтримки у холодний період. Йдеться про суму у 268 млн доларів.

Також відомо, що міжнародний суд ООН у вересні збирається провести слухання за позовом України до Росії у справі про геноцид.

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