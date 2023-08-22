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Справа про геноцид. Суд ООН у вересні проведе слухання за позовом України до Росії

Вівторок 22 серпня 2023 20:42
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Справа про геноцид. Суд ООН у вересні проведе слухання за позовом України до Росії Фото: Міжнародний суд ООН (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

Міжнародний суд ООН призначили на 18 вересня дату слухань за позовом України до Російської Федерації. Ця справа стосується порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міжнародного суду ООН.

Зазначається, що суд проведе публічні слухання за попередніми запереченнями, висунутими Російською Федерацією у справі України проти РФ.

Вони триватимуть із 18 до 27 вересня.

Що цьому передувало

Нагадаємо, мова йде про справу "Застосування Міжнародної конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції щодо подолання усіх форм расової дискримінації (Україна проти РФ)". Цей позов Україна подала ще у 2017 році.

Документом Україна доводить, що Росія порушує відповідні конвенції, надаючи зброю збройним угруповання на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що незалежна міжнародна комісія з розслідування подій в Україні, яка діє під керівництвом ООН, не спромоглася зібрати докази геноциду українців після повномасштабного вторгнення росіян.

На початку червня стало відомо, що більшість суддів Міжнародного суду ООН підтримали рішення щодо долучення 32 держав до позову України проти Росії через порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

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