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В Женеве закрывали штаб-квартиру ООН: в чем причина

Женева, Пятница 25 августа 2023 11:30
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В Женеве закрывали штаб-квартиру ООН: в чем причина Фото: в Женеве закрывали штаб-квартиру ООН (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве закрывали в пятницу, 25 августа. Причиной этого были проблемы безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным издания, европейское представительство ООН было закрыто из-за проблемы безопасности. Как отметил спикер ООН, этот вопрос "активно расследуется службой безопасности ООН и должен быть решен в ближайшее время".

Позже работу штаб-квартиры в Женеве возобновили.

"Сообщаем, что проблема во Дворце Наций решена. Все точки доступа снова открыты", - говорится в сообщении.

Спикер ООН в комментарии Reuters сообщил, что закрытие было связано с "вторжением на периметр".

Следует отметить, что в здании Дворца Наций находится Управление верховного комиссара ООН по правам человека. Штаб-квартира является центром для дипломатов, гуманитарных работников и чиновников.

Напомним, ранее сообщалось, что ООН вместе с донорами собирает для Украины средства для поддержки в холодный период. Речь идет о сумме в 268 млн долларов.

Также известно, что международный суд ООН в сентябре намерен провести слушания по иску Украины к России по делу о геноциде.

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