У Женеві депутати різних країн влаштували демарш для голови Ради федерації РФ (відео)

Під час виступу голови ради федерації Росії Валентини Матвієнко на Всесвітній конференції Спікерів парламентів у Женеві відбувся демарш. Десятки делегацій з різних країн залишили залу на знак протесту проти представниці РФ.

Як повідомляє РБК-Україна , відео демаршу у Facebook опублікувала віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, яка представляє Україну.

В опублікованому відео можна бачити, як кілька десятків членів делегацій залишають залу під час виступу Матвієнко.

"Влаштували демарш під час виступу Матвієнко на Всесвітній конференції Спікерів парламентів у Женеві! Я пишаюсь усіма нашими партнерами та колегами! Це демарш проти агресора, це неабияка підтримка народу України!", - зазначила Кондратюк.

Як розповіла віцеспікерка Верховної Ради в ефірі телемарафону, цей демарш - це передусім підтримка українського народу.

"Ця напівпорожня зала, в якій виступала Матвієнко, - це ознака того, як демократичні країни, парламенти, зокрема представницькі органи, ставляться до країни агресора", - додала вона.