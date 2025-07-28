Голова Ради федерації РФ прилетіла до Швейцарії: у МЗС нагадали, що її місце в Гаазі

Голова Ради федерації РФ Валентина Матвієнко вчора, 27 липня, прилетіла до Швейцарії. Вона має бути на лаві підсудних.

Про це йдеться в заяві спікера Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України у Facebook .

"Місце Матвієнко - на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях. Її допуск до Женеви ганебний і не повинен був відбутися. Геноцидна Матвієнко несе персональну відповідальність за злочин агресії та подальші звірства після публічного схвалення введення російських збройних сил на територію України", - підкреслив Тихий.

Він закликав усіх учасників конференції, на яку вона приїхала, уникати потискання їй руки, яка "вкрита українською кров'ю".

"Ми продовжимо невтомно працювати над іншою поїздкою Валентини Матвієнко, на яку вона справді заслуговує, до Гааги, де незабаром почне свою роботу Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України", - додав речник МЗС.