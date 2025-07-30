В Женеве депутаты разных стран устроили демарш для главы Совета федерации РФ (видео)
Во время выступления главы совета федерации России Валентины Матвиенко на Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве произошел демарш. Десятки делегаций из разных стран покинули зал в знак протеста против представительницы РФ.
Как сообщает РБК-Украина, видео демарша в Facebook опубликовала вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, которая представляет Украину.
В опубликованном видео можно видеть, как несколько десятков членов делегаций покидают зал во время выступления Матвиенко.
"Устроили демарш во время выступления Матвиенко на Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве! Я горжусь всеми нашими партнерами и коллегами! Это демарш против агрессора, это большая поддержка народа Украины!", - отметила Кондратюк.
Как рассказала вице-спикер Верховной Рады в эфире телемарафона, этот демарш - это прежде всего поддержка украинского народа.
"Этот полупустой зал, в котором выступала Матвиенко, - это признак того, как демократические страны, парламенты, в частности представительные органы, относятся к стране агрессора", - добавила она.
Визит Матвиенко в Швейцарию
Напомним, 27 июля глава Совета федерации России Валентина Матвиенко прилетела в Швейцарию на Всемирную конференцию спикеров парламентов.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий отметил, что место Матвиенко - на скамье подсудимых, а не на международных конференциях.
"Ее допуск в Женеву позорный и не должен был состояться. Геноцидная Матвиенко несет персональную ответственность за преступление агрессии и дальнейшие зверства после публичного одобрения введения российских вооруженных сил на территорию Украины", - подчеркнул он
Тихий призвал всех участников конференции, на которую она приехала, избегать пожимания ей руки, которая "покрыта украинской кровью".
Добавим, ранее Матвиенко подтвердила, что Россия не собирается идти на уступки для завершения войны с Украиной.
В частности, она обещала, что Москва не отступит от своих требований, которые озвучивала в Стамбуле 2022 года, "ни на йоту".