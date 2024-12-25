РФ відкидає перегляд умов для переговорів з Україною, - ISW

Росія продовжує наполягати на тому, що переговори з Україною мають базуватися винятково на вимогах, висунутих Москвою під час переговорів у Стамбулі у 2022 році. Агресор відмовляється від будь-яких компромісів, незважаючи на значне звільнення територій українськими військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW ).

Зокрема, аналітики зазначають, що високопоставлений російський чиновник повторив умови російського диктатора Володимира Путіна. Йдеться про спікера Ради Федерації РФ Валентину Матвієнко.

У вівторок 24 грудня вона заявила, що Росія відкрита до компромісів у переговорах з Україною, але суворо дотримуватиметься умов, які вона виклала під час переговорів у Стамбулі в березні 2022 року. Матвієнко додала, що РФ не відступить від цих умов "ні на йоту".

Умови, висунуті під час переговорів у Стамбулі, свідчили, що:

Україна буде постійно нейтральною державою, яка не зможе вступити в НАТО;

на українську армію накладаються обмеження, аналогічні тим, які були накладені Версальським договором на Німеччину після Першої світової війни. Чисельність ЗСУ обмежується до 85 тисяч солдатів.

Вимоги Росії в Стамбулі в основному являли собою більш докладні версії вимог, які Путін висував за кілька місяців до початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році, включно з "демілітаризацією" і нейтралітетом України.

Аналітики підкреслили, що Матвієнко повторює вимогу Путіна, яку він висловив на "Прямій лінії" 19 грудня. Інші високопоставлені чиновники, ймовірно, виступлять найближчими тижнями з аналогічними заявами для внутрішньої та іноземної аудиторій.

У ISW продовжують вважати, що активізація риторики російських чиновників, які виголошують умови Путіна, відображають упевненість російського диктатора в тому, що він зможе перемогти Україну у військовому відношенні. Це відбувається попри колосальні втрати, яких Україна завдала російським військам.

Нагадаємо, більшість українців (73%) переконані, що Росія має виконати певні умови, аби Україна погодилася на початок мирних переговорів.

Серед умов, які, на думку респондентів, має виконати Росія для початку мирних переговорів, згадуються: