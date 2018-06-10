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В Женеве поднимут вопрос защиты прав украинских политзаключенных, - Порошенко

НовостиПолитика    10.06.2018 - 23:36
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент поручил уполномоченному ВР по правам человека активизировать сотрудничество с Красным Крестом

Президент Украины Петр Порошенко договорился с Принцессой Софией, которая возглавляет Красный Крест Лихтенштейна, что она поднимет в Женеве вопрос об активизации деятельности Красного Креста по защите прав украинских заключенных в Российской Федерации и на временно оккупированных территориях. Об этом говорится на странице президента в Facebook.

"Представители Международного комитета Красного Креста должны получить возможность посещать наших заложников и обеспечивать гуманитарную помощь", - говорится в заявлении.

Президент поручил уполномоченной ВР по правам человека Людмиле Денисовой активизировать сотрудничество с Красным Крестом.

Порошенко призвал ее лично посетить украинских заключенных в тюрьмах России и на оккупированных РФ территориях Донбасса и Крыма.

 

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Опубліковано Петром Порошенком 10 червня 2018 р.

Напомним, в Администрацию президента поступил закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде".

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Теги публикации: Порошенко Петр, Красный Крест, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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