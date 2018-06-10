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В Администрацию президента поступил закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде"

НовостиПолитика    10.06.2018 - 18:22
Фото: (president.gov.ua)
Фото: (president.gov.ua)

Документ готовится к подписанию президентом

В Администрацию президента (АП) Украины Петра Порошенко поступил закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде". Об этом сообщает пресс-служба АП.

Документ готовится к подписанию президентом.

Закон был инициирован главой государства и поддержан 315 депутатами Верховной рады 7 июня.

Напомним, 9 июня председатель Верховной рады Андрей Парубий в ходе выступления на межпарламентской конференции "Грузия-Молдова-Украина" подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.

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Теги публикации: Порошенко Петр, НАБУ, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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