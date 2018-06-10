В Администрацию президента поступил закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде"

Документ готовится к подписанию президентом
В Администрацию президента (АП) Украины Петра Порошенко поступил закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде". Об этом сообщает пресс-служба АП.
Документ готовится к подписанию президентом.
Закон был инициирован главой государства и поддержан 315 депутатами Верховной рады 7 июня.
Напомним, 9 июня председатель Верховной рады Андрей Парубий в ходе выступления на межпарламентской конференции "Грузия-Молдова-Украина" подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.