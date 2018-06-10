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Інтерв'ю

У Женеві піднімуть питання захисту прав українських політв'язнів, - Порошенко

НовиниПолітика    10.06.2018 - 23:36
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент доручив уповноваженому ВР з прав людини активізувати співпрацю з Червоним Хрестом

Президент України Петро Порошенко домовився з Принцесою Софією, яка очолює Червоний Хрест Ліхтенштейну, що вона підніме в Женеві питання про активізацію діяльності Червоного Хреста щодо захисту прав українських в'язнів в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться на сторінці президента у Facebook.

"Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста повинні отримати можливість відвідувати наших заручників і забезпечувати гуманітарну допомогу", - йдеться в заяві.

Президент доручив уповноваженій ВР з прав людини Людмилі Денисовій активізувати співпрацю з Червоним Хрестом.

Порошенко закликав її особисто відвідати українських в'язнів у тюрмах Росії і на окупованих РФ територіях Донбасу і Криму.

 

Міжнародний Комітет Червоного Хреста відіграє важливу роль у координації питання звільнення українських політв'язнів та...

Опубліковано Петром Порошенком 10 червня 2018 р.

Нагадаємо, в Адміністрацію президента вступив закон України "Про Вищу антикорупційному суді".

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Теги публікації: Порошенко Петро, Красный Крест, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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