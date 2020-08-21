Жена Зеленского рассказала, как перенесла коронавирус

Первая леди Украины Елена Зеленская лечилась от коронавируса в течение двух недель. В целом болезнь и восстановление после нее заняли более месяца.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

По ее словам, на момент получения положительного теста не было никаких симптомов. Уже на пике ее болезни выяснилось, что заболел и семилетний сын Кирилл Зеленский. Он легко перенес заболевание, которое сопровождалось незначительным повышением температуры.

"К сожалению, особенность этого вируса в том, что сначала человек может не испытывать никаких симптомов, а уже через два-три дня - пневмония. Со мной было именно так. Два дня я наслаждалась просмотром фильмов и чтением книг в пустой квартире на самоизоляции, а потом - высокая температура (где-то 39,6), компьютерная томография, которая и показала двустороннее воспаление легких. В тот же день я уже была в больнице. Начались бесконечные капельницы, таблетки…", - отметила Зеленская.

В общей сложности лечение продолжалось две недели, еще одну она провела в больнице с сыном.

"Болезнь и восстановление после нее продолжались более месяца…", - добавила Зеленская и призвала украинцев не недооценивать коронавирус.

Напомним, о том, что сын Зеленского переболел коронавирусом, стало известно только сегодня, 21 августа.

О выздоровлении Елены Зеленской сообщалось 3 июля; ее госпитализировали с двусторонней пневмонией 16 июня.