Сын Зеленского переболел коронавирусом

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский сказал, что дети переносят эту инфекцию более-менее нормально

Президент Владимир Зеленский заявил, что его сын болел коронавирусом. Он лечился вместе со своей мамой - женой президента Еленой Зеленской.

Об этом заявил президент на брифинге.

Зеленский сказал, что дети переносят эту инфекцию более-менее нормально.

"Скажу откровенно, что этот COVID-19, это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице", - заявил он.

Отметим, около двух месяцев назад жена Владимира Зеленского Елена выздоровела от коронавирусной инфекции. Впрочем, в Офисе президента тогда сообщили, что она нуждается в продолжении лечения от вызванной COVID-19 двусторонней пневмонии, которое она будет проходить дома.

В связи с болезнью супруги президент Владимир Зеленский перешел на особый режим работы, который продолжался в течение двух недель.

Напомним, о том, что Зеленская заболела коронавирусом, стало известно 12 июня.

После этого уже 16 июня ее госпитализировали с диагнозом двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести.