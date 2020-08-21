Сын Зеленского переболел коронавирусом

Зеленский сказал, что дети переносят эту инфекцию более-менее нормально
Президент Владимир Зеленский заявил, что его сын болел коронавирусом. Он лечился вместе со своей мамой - женой президента Еленой Зеленской.
Об этом заявил президент на брифинге.
Зеленский сказал, что дети переносят эту инфекцию более-менее нормально.
"Скажу откровенно, что этот COVID-19, это зараза. Другого слова и нет. Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице", - заявил он.
Отметим, около двух месяцев назад жена Владимира Зеленского Елена выздоровела от коронавирусной инфекции. Впрочем, в Офисе президента тогда сообщили, что она нуждается в продолжении лечения от вызванной COVID-19 двусторонней пневмонии, которое она будет проходить дома.
В связи с болезнью супруги президент Владимир Зеленский перешел на особый режим работы, который продолжался в течение двух недель.
Напомним, о том, что Зеленская заболела коронавирусом, стало известно 12 июня.
После этого уже 16 июня ее госпитализировали с диагнозом двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести.