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Жена Зеленского выздоровела от коронавируса

Новости » Общество     03.07.2020 - 17:56
Жена Зеленского выздоровела от коронавируса
Фото: Елена Зеленская (РБК-Украина)

Елену Зеленскую уже выписали из больницы, лечение пневмонии продолжится дома

Жена президента Украины Елена Зеленская выздоровела от коронавируса COVID-19. Сегодня, 3 июля, ее выписали из больницы.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента в Telegram.

Сообщается, что Зеленская оправилась от коронавирусной инфекции и сегодня выписалась из больницы.

"Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", - говорится в сообщении.

Напомним, о том, что Зеленская заболела коронавирусом, стало известно 12 июня; на начальной стадии она чувствовала себя хорошо и не испытывала никаких симптомов.

Однако уже 16 июня ее госпитализировали с диагнозом двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести.

В связи с болезнью супруги президент Владимир Зеленский перешел на особый режим работы, который продолжался в течение двух недель. Все это время президент фактически был на самоизоляции, он ежедневно проходил тест на коронавирус.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Елена ЗеленскаяCOVID-19Коронавирус
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