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Жена убитого президента Гаити вернулась в страну из США

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Гаити, Воскресенье 18 июля 2021 04:39
Жена убитого президента Гаити вернулась в страну из США Фото: первая леди Гаити Мартин Моиз (facebook com martine josephmoise)
Автор: РБК-Украина

Жена убитого президента Гаити вернулась в страну из США. Там она лечилась от ранений после нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

О планах вернуться в Гаити ранее вдова президента не сообщала. Госпожа Моиз прибыла в Гаити спустя несколько часов после того, как ведущие дипломаты в Гаити призвали назначенного премьер-министра Гаити Ариэля Анри сформировать правительство.

Мартин Моиз по приземлению была в бронежилете и с удерживающей повязкой на руке, ее встретил и.о. премьер-министра Клод Жозеп и другие чиновники. Супруга убитого президента Гаити намерена присутствовать на его похоронах, которые пройдут 23 июля.

Перед возвращением Мартин Моиз Основная группа (включает в себе послов США, ЕС, Франции, Германии, Бразилии, Канады, Испании, а также представителей ООН и Организации американских государств) призвала господина Анри "продолжить миссию, которая ему была доверена" и сформировать "согласованное и всеобъемлющее правительство". Ариэль Анри был назначен премьер-министром Гаити до убийства президента, но не успел вступить в должность.

Напомним, что полиция Гаити задержала одного из возможных организаторов убийства президента.

Также США изучает запрос Гаити на отправку военных.

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