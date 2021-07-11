США изучает запрос Гаити на отправку военных, - Пентагон

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что власти Соединенных Штатов изучают запрос правительства Гаити относительно отправки военных в страну. При этом несколько агентов ФБР сейчас направляются на Гаити для расследования убийства президента Жовенеля Моиза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

При этом Кирби отметил, что никаких решений еще не принято.

По его словам, команда, состоящая в основном из агентов Министерства внутренней безопасности и ФБР, направляется на Гаити прямо сейчас, чтобы помочь в расследовании убийства.

"Я думаю, что именно здесь сейчас лучше всего приложить наши силы, чтобы помочь им расследовать этот инцидент и выяснить, кто виноват, кто несет ответственность и как лучше всего привлечь их к ответственности в будущем", - сказал Кирби.