США изучает запрос Гаити на отправку военных, - Пентагон
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что власти Соединенных Штатов изучают запрос правительства Гаити относительно отправки военных в страну. При этом несколько агентов ФБР сейчас направляются на Гаити для расследования убийства президента Жовенеля Моиза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
При этом Кирби отметил, что никаких решений еще не принято.
По его словам, команда, состоящая в основном из агентов Министерства внутренней безопасности и ФБР, направляется на Гаити прямо сейчас, чтобы помочь в расследовании убийства.
"Я думаю, что именно здесь сейчас лучше всего приложить наши силы, чтобы помочь им расследовать этот инцидент и выяснить, кто виноват, кто несет ответственность и как лучше всего привлечь их к ответственности в будущем", - сказал Кирби.
Напомним, власти Гаити попросили Соединенные Штаты направить войска для защиты ключевой инфраструктуры страны.
Позже министр по делам голосования и межпартийных отношений республики Матиас Пьер заявил, что запрос Гаити к Соединенным Штатам о направлении сил касается ограниченного числа военных, примерно 500 человек.
РБК-Украина рассказывало об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза во время нападения на резиденцию главы государства.
По словам премьера страны, Моиза пытали перед убийством.