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Полиция Гаити задержала одного из возможных организаторов убийства президента

Новина українською →
Гаити, Понедельник 12 июля 2021 04:39
Полиция Гаити задержала одного из возможных организаторов убийства президента Фото: полиция занята поиском двух других предполагаемых организаторов(flickr/proimos)
Автор: Даша Харченко

Власти Гаити сообщили о задержании одного из предполагаемых организаторов убийства президента Жовенеля Моиза. Глава страны был убит в ночь на 7 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Acento.

Генеральный директор Национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что, когда нападение было остановлено, первым, кому позвонили нападавшие, был Эммануэль Санон.

По его словам, мотивы преступления были политическими. Полиция занята поиском двух других предполагаемых организаторов, которые контактировали с Саноном, их имена не разглашаются.

По данным расследования, Эммануэль Санон контактировал с венесуэльской охранной компанией, базирующейся в США. Предположительно, она организовала вербовку колумбийцев, которых обвиняют в убийстве Моиза.

РБК-Украина рассказывало об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза во время нападения на резиденцию главы государства.

По словам премьера страны, Моиза пытали перед убийством.

Власти Гаити попросили Соединенные Штаты направить войска для защиты ключевой инфраструктуры страны.

Позже министр по делам голосования и межпартийных отношений республики Матиас Пьер заявил, что запрос Гаити к Соединенным Штатам о направлении сил касается ограниченного числа военных, примерно 500 человек.

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