Полиция Гаити задержала одного из возможных организаторов убийства президента

Власти Гаити сообщили о задержании одного из предполагаемых организаторов убийства президента Жовенеля Моиза. Глава страны был убит в ночь на 7 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Acento .

Генеральный директор Национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что, когда нападение было остановлено, первым, кому позвонили нападавшие, был Эммануэль Санон.

По его словам, мотивы преступления были политическими. Полиция занята поиском двух других предполагаемых организаторов, которые контактировали с Саноном, их имена не разглашаются.

По данным расследования, Эммануэль Санон контактировал с венесуэльской охранной компанией, базирующейся в США. Предположительно, она организовала вербовку колумбийцев, которых обвиняют в убийстве Моиза.