Жена экс-кандидата в президенты Беларуси Цепкало выехала из страны

Она работала в предвыборном штабе Светланы Тихановской
Вероника Цепкало, жена незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало, уехала из страны. Она опасается ареста.
Об этом сообщают "РИА Новости", "Интерфакс" и ряд других российских изданий со ссылкой на источники.
Как отметили в штабе кандидата Светланы Тихановской, Цепкало будет голосовать в Москве.
"Мы уважаем решение Вероники. Ситуация непростая. Мы считаем, каждый имеет право оценивать риски для себя самостоятельно", - прокомментировали в штабе.
Собеседник российского "Интерфакса" заявил, что ее хотели задержать 8 августа, но по ошибке задержали главу штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову.
Напомним, ранее в Минске силовики задержали съемочную группу российского телеканала "Дождь".
Отметим, 9 августа в Беларуси проходят выборы главы государства. Действующий президент Александр Лукашенко снова пытается остаться у власти. Накануне выборов в стране начались преследования оппонентов Лукашенко, а также задержания журналистов и участников мирных акций протеста.